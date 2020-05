Gerandisdagurin á almannaøkinum gerst meira vanligur aftur

Øll í Føroyum hava verið rakt av koronasmittuni. Men nøkur eru harðari rakt enn onnur – eisini hóast tey ikki hava verið smittað.





Tað vísti Elsebeth Mercedes Gunnleygsdóttur, landsstýriskvinna í almannamálum, á undir tíðindafundinum fyrrapartin, nú meira ferð verður sett á almannaøkið.





Øll hesi fólkini hava sanniliga offrað nógv. Tað eru fleiri borgarar, sum hava brúk fyri hjálp til at fáa gerandisdagin at ganga, sum ikki hava fingið hesa hjálpina seinastu tíðina. Tað eru fleiri fólk, sum fáa bútilboð frá Almannaverkinum og kommununum, sum hesa seinastu tíðina hava livað uttan stórvegis samband við familjuna og síni nærmastu,



greiddi Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, landsstýriskvinnan í almannamálum frá.





Í Føroyum hava vit megnað at avmarka smittuna so mikið væl, at farið verður nú undir at lata Føroyar upp aftur undir tryggum og skipaðum viðurskiftum. Higartil hevur eydnast at halda smittuna uttanfyri tilboðini hjá Almannaverkinum og eldraøkinum.





heldur Elsebeth Mercedes Gunnleygsdóttur, landsstýriskvinna í almannamálum.