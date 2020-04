Gjaldførið hjá vinnuni er 3,3 mia. kr.

Korona smittan elvir til kreppu í búskapinum og í krepputíðum er umráðandi at hava tókt gjaldføri. Gjaldførið hjá privatu vinnuni í bankunum var i 3,3 mia. kr. síðst í februar.





Innlán hjá privatum fyritøkum í føroyskum peningastovnum hava verið vaksandi øll árini síðani ársbyrjan 2014. Privatu fyritøkurnar høvdu við endan av februar innistandandi fyri 3,3 mia. kr. í føroysku peningastovnunum. Peningurin, ið privatu fyritøkurnar hava sett inn á bók, er vaksin við meir enn 65% hesi árini.





Í Mynd 1 niðanfyri sæst peningurin, sum privata vinnan hevur standandi á bók í føroyskum peningastovnum. Tað mesta er tøkt (bláa økið) og ein lítil partur er bundin millum 3 mánaðir og upp í eitt ár (grønt øki). Privatu fyritøkurnar hava eisini pening standandi á bók í donskum peningastovnum; umleið 100 mió. kr., ið somuleiðis er tøkur.





Umframt pening á bók, hava føroysku peningastovnarnar meldað út, at møguleiki er hjá føroyskum fyritøkum at fáa avdráttarskáa og møguliga eyka gjaldførishjálp. Somuleiðis eru hjálparpakkar settir í verk. Millum annað er møguleiki at fáa lán í bankunum við trygd frá danska Vækstfonden (danski staturin), um fyritøkurnar kunnu staðfesta, at tær í minsta lagi hava mist 30% av søluni í mars mánaði orsakað av korona-tilbúgvingini. Eisini er møguleiki hjá fyritøkum, sum útflyta, at fáa eyka gjaldføri umvegis Eksportkreditfonden.





Almennu fyritøkurnar og kommunurnar hava 400 mió. kr. standandi á bók í part í føroyskum peningastovnum, og tey sjálvstøðugt vinnurekandi hava umleið 50 mió. kr. á bók.





Privatar og almennar fyritøkur hava ein lítlan part av innlánunum standandi í øðrum gjaldoyra (dollarar, evrur og norskar krónur), men nógv størsti parturin stendur í donskum krónum. Sjálvstøðugt vinnurekandi og kommunur hava bert innlán í donskum krónum í føroysku peningastovnunum.