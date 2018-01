GLS Í NORÐURLANDAHÚSINUM - áhugaverdir fyrilestrarhaldarar

Dan Klein --- 02.01.2018 - 09:45

Árliga GLS leiðara-ráðstevnan verður aftur í januar. Hetta verður 11-inda ráðstevnan og 10-unda árð síðani fyrstu stevnuna í 2008.





Kristiliga Tíðindatænastan

v/Poul Jóhan Djurhuus

gjaranes@gmail.com





Seinast 10 árini hava tað verið fleiri túsund tilmeldingar av bæði kvinnum og monnum, sum hava luttikið á GLS-RÁÐSTVENUNUM, og Kristiliga Tíðindasendingin hevur skilt, at tilmeldingaráhugin er eins stórur í ár sum undanfarnu árini.





Ráðstevnan verður aftur í ár í Norðurlandahúsinum fríggjadagin og leygardagin 19 – 20 januar.





Temaði í ár verður - ØLL HAVA ÁVIRKAN. Tað verða ikki færri en 10 fyrilestrarhaldarar, sum aftur í ár verða at síggja á stórskýggja. Allir fyrilestrarnir verða føroyskt tekstaðir.





UNI RASMUSSEN

Føroyski fyrilestrarhaldarin í ár verður Søldfirðingurin Uni Rasmussen, sum kemur at hava sín fyrilestur á staðnum. Uni Rasmussen hevur verið blindur í mong ár eftir eitt ferðsluóhapp. Hann steðgaði ikki upp av hesi orsøk, men helt fram at liva og arbeiða, tó undir øðrum umstøðum.





Kristiliga Tíðindatænastan hevur havt samband við Una, har vit fregnaðust, hvat hann fór at tosa um. Tað, sum Uni m.a. kemur at hava frammi verða tær avbjóðingar, sum honum møtti, eftir ferðsluóhappið, har hann gjørdist blindur. Tað er einki at ivast í, at Uni fer at hava nakað at siga ráðstevnuluttakurunum, sum tann einstaki luttakarin kann taka við sær í sína lívsskjáttu.





JONI ERIKSON

Av øðrum forvitnisligum fyrilestrarhaldarum er at nevna, at heimskenda kvinnan Joni Erikson Tada verður eisini at síggja á stórskýggjanum á GLS-stevnuni í ár. Joni kom eisini út fyri einum óhappi á ungum árum, sum gjørdi hana avlamna frá hálsinum og niður. Hon stovnaði ein felgasskap, sum hevur til endamáls at arbeiða fyri menniskju, ið bera brek. Hóast Joni ikki kann brúka hendurnar at skriva við, so hevur hon skrivað meira enn 50 bøkur. Einki at ivast verður nógv hjá luttakarunum at heinta undir fyrilestrinum hjá Joni Erikson Tada.





Sum eitt kuriosum kann nevnast, at fyri nógvum árum síðani var ein fundur avtalaður við Joni og mann hennara, undir eini vitjan í Keypmannahavn, har Joni varð kunnað um Føroyar, samstundis sum hon fekk handaðan ein Føroyakalendara. Endamálið við fundinum var at bjóða Joni til Føroyar, men í einum persónligum brævið seinni svaraðu hon og maðurin, at tey takkaðu fyri innbjóðingina, men at hetta ikki lat seg gera sum umstøðurnar vóru.





TILMELDING

Tilmeldingar- og upplýsingartilfar er sent út til samkomur, kirkjur, stovnar og fyritøkur, og GLS-skrivstovan tekur ímóti tilmeldingum. Ein kann melda til og gjalda við at fara inn á heimasíðuna GLS.FO har eisini upplýsingar um bankkontu eru at heinta. Um ein ynskir hjálp við tilmelding ella øðrum ber til at ringja á tlf: 292980 ella senda teldupost til gls@gls.fo Kostnaðurin er 1.200,00 krónur, og tá er morgunmatur, døgurði, drekkasteðgur og undirvísingartilfar íroknað.