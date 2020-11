Mynd: Matís

Góðska og handfaring av fiski á breddan

Næsta tiltakið hjá Ocean Cluster Faroes verður 4. November kl. 14 á Bátasavninum í Leirvík. Tá verður sjóneykan sett á týdningin av rættari handfaring av fiski og ávirkanina á góðskuna.

Hvat merkir tað fyri flakaúrtøkuna, tá ið fiskur ikki er rætt hagreiddur? Hvussu nógv skjótari spillist fiskur, tá ið hann ikki er køldur nóg skjótt ella bløðgaður nóg væl? Hvørji krøv eru galdandi viðvíkjandi hagreiðing av fiski? Hvussu er avreiðingarprísurin ávirkaður í mun til dagalongd? Hvørjar eru avbjóðingarnar umborð? Hetta eru nakrir av spurningunum, sum vera viðgjørdir á tiltakinum.

Á tiltakinum fer Arni Petersen at greiða frá um eygleiðingar hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni á sjógvi og landi og ítøkilig stig til at betra um góðskuna. Kristian Martin Petersen, frá Felagnum Línuskip, fer at tosa um avbjóðingar og loysnir umborð á skipunum, og Ivan Hansen, frá Vaðhorn kemur at greiða frá hvørji viðurskifti ávirka góðskuna mest. At enda verður eitt stuttur samandráttur og kjak um hvussu vit kunnu betra um góðskuna. Eisini verður ein áhugaverd roynd í at góðskumeta fisk gjørd saman við luttakarunum á tiltakinum.

Sum vanligt, verður eisini høvi til ein drekkamunn og eitt prát. Øll eru vælkomin til tiltakið. Vegna korona, er tó neyðugt at boða frá luttøku á heimasíðuni hjá Sjókovanum her: https://www.sjokovin.fo/limaskraseting

Um Ocean Cluster Faroes

Ocean Cluster Faroes er eitt netverk við endamálinum at stimbra nýskapan og burðardygga menning í føroyskum sjófeingisvinnum. Tiltøkini verða fyrsta mikudag í hvørjum mánaði og snúgva seg um ymisk viðkomandi evni fyri føroyskar sjófeingisvinnur. Her fáa áhugapartar høvi at hittast til kunnleikaflutning og at kjakast um felagsavbjóðingar og loysnir.

Limir í Ocean Cluster Faroes eru vinnufyritøkur, granskingarstovnar og aðrir áhugapartar. Í Ocean Cluster Faroes hittast partarnir javnan til íblástur. Felags fyri limirnar í Ocean Cluster Faroes er, at teir allir hava áhuga í nýskapan og burðardygd í sjófeingisvinnum, føroyska samfelagnum at frama. Øll eru vælkomin at gerast limir í Ocean Cluster Faroes