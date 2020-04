Gongd í kanningum um nebbasild og tosk á innaru leiðum









Verkætlanin hevur í koronatíðum riggað útgerð til at taka videoupptøkur undir vatnskorpuni við einum sonevndum sBRUVS, sum stendur fyri stereo Baited Remote Underwater Video Surveillance. Hetta snýr seg í høvuðsheitum um at nýta tvey upptøkutól at taka film upp samstundis í ein ávísan vinkul. Síðani ber við stereophotogammetry til at fáa longdarmát av eitt nú fiski, sum svimur fram fyri upptøkutólini.Á nebbasildakanningunum verður hendan útgerð nú roynd fyri fyrstu ferð, og til ber at fylgja við ávangamyndini hjá verkætlanini, nebs.cod, har verða myndir regluliga lagdar út.