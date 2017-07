Granskarar luttikið á ráðstevnu í Fraklandi

Dan Klein --- 10.07.2017 - 10:03

MÁTINGAR: Í mai luttóku tveir granskarar hjá Fiskaaling á granskingarráðstevnuni, Marine 2017, sum varð hildin í Nantes í Fraklandi, har evnið var roknihættir innan havverkfrøði. Granskararnir Heðin Abrahamsen og Øystein Patursson høvdu hvør sína framløgu í bólkinum "Modeling of flexible structures".





Heðin Abrahamsen greiddi í sínari framløgu á granskingarráðstevnuni frá teimum mátingum og modelleringum, sum Fiskaaling hevur gjørt saman við Marine Harvest í sambandi við aliútgerðina á Sandsvág.





Framløgan hjá Øystein Patursson var um mátingar av sonevndu HDPE-rørunum, sum aliringar vanliga verða gjørdir úr. Eitt arbeiði, ið varð gjørt í sambandi við verkætlanina "Aling á opnum havi". Mátingarnar, sum hendan framløgan bygdi á, vórðu gjørdar í høllini hjá skipasmiðuni MEST á Skála og høvdu til endamáls at fáa neyv tøl fyri brotstyrkina hjá HDPE-rørunum.





Teldusimuleringar verða í alt størri mun nýttar til at sniðgeva aliútgerð, og hesin háttur verður í vaksandi mun brúktur, nú áhugin økist at flyta alingina út á meira harðbalin sjóøkir. Afturvendandi avbjóðingin í slíkum teldusimuleringum er fáa til vega álítandi tøl at brúka til at gera simuleringsamboðini, og ikki minst í sambandi við eftirmeting av hesum modellunum.





Fiskaaling er millum tey heilt fáu, sum hava møguleika og umstøður at gera mátingar á aliøkjum í harðbalnum sjóøkjum, og ikki minst hava megnað at fingið til vega mátiúrslit undir hesum umstøðum. Hetta merktist eisini á útlendska áhuganum fyri føroysku framløgunum.





Teir báðir granskararnir á Fiskaaling halda tað vera áhugavert at síggja, hvussu onnur loysa sínar modeleringsuppgávur og vísa á, at nógv gott og mennandi orðaskifti fór fram undir ráðstevnuni í Fraklandi, har teir ymsu luttakararnir deildu nógva vitan sínamillum.





Heðin Abrahamsen og Øystein Patursson ivast ikki í, at við luttøkuni á ráðstevnuni er gott grundalag skapt fyri framtíðar samstarvi innan hetta økið.