Grein hjá Anni Djurhuus um eDNA í Nature

Mánadagin 13. januar 2010, varð vísindalig grein hjá m.a. Anni Djurhuus, adjunkti í lívfrøði á Náttúruvísindadeildini, almannakunngjørd í tíðarritinum Nature Communications

Greinin eitur "Environmental DNA reveals seasonal shifts and potential interactions in a marine community" og kann lesast ókeypis her.