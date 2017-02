Mynd: Marita Gulklett (c)

Grein um føroyskar skógarmottur

Dan Klein --- 07.02.2017 - 09:00

Skógarmottur breiða seg um eitt víðari øki enn áður í norðurlondum og finnast alt hægri í Alpunum. Í nýggjari grein verða kanningar av útbreiðslu og títtleika av føroyskum skógarmottum lýstar.





Greinin kallast: ”Surveillance for Ixodes ricinus ticks (Acari, Ixodidae) on the Faroe Islands.” og er almannakunngjørd í tíðarritinum Ticks and Tick-borne Diseases





Høvundarnir eru Jolyon M. Medlock, Keileigh Hansford, Alexander.G.C. Vaux, William Simonsen, Jens-Kjeld Jensen, Christina Joensen, Veerle Versteirt, Leivur Janus Hansen.





Les samandrátt á enskum her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27838291





Les eisini um skógarmottu á heimasíðuni jenskjeld.info: http://www.jenskjeld.info/FO_side/indexfo.htm