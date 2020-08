Grindirnar sundur aftur

Merkta grindin úr Havn, ið var merkt 16. juni, hevur seinastu vikuna ferðast suðureftir, burtur frá Reykjanesrygginum. Grindin hevur hildið seg á djúpum sjógvi, mitt millum Reykjanesryggin og Rockall grunnin á kósini suðureftir.

Merkta grindin úr Bø, ið var merkt 6. juni, er nú farin norður aftur í eitt øki í hellingini vestur úr Reykjanesrygginum, har grindin hevur vitjað áður. Grindin hevur hildið seg í hellingini, har dýpið er meir enn 1000 metrar.

Á kortinum niðanfyri ber til at síggja, hvar ið grindirnar vóru til ymsar tíðir, við at hyggja at litkotunum fyri dagfesting í bjálkanum høgrumegin.

Bjarni Mikkelsen ( bjarnim@hav.fo)