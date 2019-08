Grønland og Føroyar

Tað var á heysti 1971. Fólkatingsval skuldi vera, og tjóðveldismenn skuldu taka støðu til, um stillast skuldi upp. Tað endaði so við, at eg kom at standa einsamallur á einum uttanflokkalista, sum tey tjóðveldisfólk, sum høvdu hug til at fara á fólkatingsval, kundu greiða atkvøðu fyri. Hetta var ikki fyrstu ferð, tí í 1960 stillaði tjóðveldismaðurin Karstin Hoydal eisini upp uttanflokka. Tað førdi við sær, at atkvøðurnar á sjálvstýrisveinginum spjaddust, so at Sambandsflokkurin vann.

Eg vildi ikki hava at hetta endurtók seg. Eg vendi mær til Framburðsflokkin og Sjálvstýrisflokkin og bað teir um listasamgongu, men teir søgdu báðir nei. Tá vendi eg mær til Fólkaflokkin sum tók undir við uppskotinum, og tá kom Framburðsflokkurin uppí afturat.

Valið í Føroyum fór fram tvær vikur eftir at valið hevði verið í Danmark og Grønlandi. Í Danmark hevði sitandi forsætisráðharrin Baunsgaard í Radikalaflokkinum 88 tingmenn fyri sær og Krag í Javnaðarflokkinum hevði 88. Av teimum tveimum grønlendsku fólkatingsmonnunum segði annar seg stuðla Krag, og fekk hann eisini undirtøku frá hinum, so hevði Krag 89 og kundi skipa stjórn.

Eg stillaði upp fyri at forða fyri at vit komu upp í ES. Fólkaatkvøða skuldi vera, og mín meting var, at um so var at Krag gjørdist forsætisráðharri fór hann at fáa arbeiðararnar í Danmark at atkvøða fyri limaskapi, og so fóru vit so ella so at verða drigin inn í henda felagsskapin og fóru at missa okkara rætt til at veiða nakran fisk. Eg helt, at um so var at Baunsgaard slapp at halda fram, so kundi fólkaatkvøðan í Danmark ganga øðrvísi.

Hin grønlendski fólkatingsmaðurin var Moses Olsen. Eg kendi hann ikki, men eg kendi væl fleiri av hansara vinum. Tað kom mær tí til hugs, at um so var at hann kundi drála við at siga at hann tók undir við Krag til eftir valið í Føroyum, so kundi einki stjórnarskifti fara fram fyrr enn eftir at føroyingar høvdu valt.

Hetta var áðrenn internet og facebook, so eg sendi eitt telegram til Moses Olsen og heitti á hann um at bíða við at taka støðu til hvønn forsætisráðharra Danmark skuldi hava fyrr enn úrslitið av valinum í Føroyum var komið.

Tað sum kundi hent var at eg varð valdur. So kundi eg tosa við Moses Olsen um hvønn forsætisráðharra vit báðir skuldu peika á. Gjørdust vit samdir um at peika á Krag, so hevði hann meiriluta og kundi skipa stjórn. Samdust vit hin vegin um at peika á Baunsgaard, so hevði hann meiriluta.

Moses Olsen boðaði frá, at hann vildi bíða eftir úrslitinum av valinum í Føroyum.

Valúrslitið í Føroyum vísti, at mín meting at Sambandsflokkurin hevði vunnið um flokkarnir sjálvstýrismegin ikki høvdu listasamgongu, var røtt. Listasamgongan fekk fyrst valda mannin. Men hon fekk ov lítið til at fáa tann seinna eisini, og tí varð eg ikki valdur. Umboð Fólkafloksins varð valt, og tók tíverri ikki samstarv upp við Moses Olsen. Krag kláraði tí at lumpa Danmark inn í ES.

Men nú hevur Danmark fingið ein forsætisráðharra, sum sigur at Danmark ikki eigur Grønland. Her er talan um eitt munandi framstig, tí higartil hava ikki bert Krag, men allir danskir forsætisráðharrar tvíhildið um, at danska stjórnin eigur bæði Grønland og Føroyar. Tíverri hava vit ikki enn hoyrt Mettu siga, at Danmark ikki eigur Føroyar, men tað fer at koma.

Londini Grønland og Føroyar eru nevniliga eitt ríki við eini felags grundlóg, sum sigur, at ríki okkara kann ikki verða sundurbýtt.

Tá Metta tí sigur, at Danmark ikki eigur Grønland, sigur hon harvið, at Danmark heldur ikki eigur Føroyar. Hon hevur ikki rætt til at lima Føroyar burtur úr ríki grønlendinganna, ella lima Grønland burtur úr ríki føroyinganna.

Tað eru grønlendingar og føroyingar, sum saman eiga Grønland og Føroyar. Av tí at danski forsætisráðharrin nú sigur, at Danmark ikki eigur okkum er bert eitt at gera hjá okkum, og tað er at vit koma saman fyri at skipa ta stjórn, sum vit nú hava fingið loyvi frá danska forsætisráðharranum at seta á stovn.

Hetta verður ovast á breddanum hjá tí nýggja løgtinginum.

Vit liva sanniliga í spennandi tíðum.

Zakarias Wang