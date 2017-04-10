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Gudstænastur í Sandoyar prestagjaldi á páskum

Dan Klein --- 10.04.2017 - 09:00

Skírisdagur, langi fríggjadagur, páskadagur og 2. páskadagur

Skírisdagur, 13. apríl
Sands kirkja, kl. 12.00, Havstein Klein. Altargongd.
Dals kirkja, kl. 18.00, Havstein Klein. Altargongd.

Langi fríggjadagur, 14. apríl
Skopunar kirkja, 12.00, Havstein Klein.

Páskadagur, 16. apríl
Skálavíkar kirkja, kl. 12.00, Havstein Klein. Altargongd. 

2. Páskadagur, 17. apríl
Húsavíkar kirkja, kl. 12.00, Havstein Klein. Altargongd.
Skúvoyar kirkja, kl. 17.00. Havstein Klein. Altargongd.