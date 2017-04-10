Gudstænastur í Sandoyar prestagjaldi á páskum
Dan Klein --- 10.04.2017 - 09:00
Skírisdagur, langi fríggjadagur, páskadagur og 2. páskadagur
Skírisdagur, 13. apríl
Sands kirkja, kl. 12.00, Havstein Klein. Altargongd.
Dals kirkja, kl. 18.00, Havstein Klein. Altargongd.
Langi fríggjadagur, 14. apríl
Skopunar kirkja, 12.00, Havstein Klein.
Páskadagur, 16. apríl
Skálavíkar kirkja, kl. 12.00, Havstein Klein. Altargongd.
2. Páskadagur, 17. apríl
Húsavíkar kirkja, kl. 12.00, Havstein Klein. Altargongd.
Skúvoyar kirkja, kl. 17.00. Havstein Klein. Altargongd.