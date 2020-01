Hægsti úrvalsstuðulin nakrantíð

Tilsamans 1.864.400 krónur vórðu í dag handaðar úrvalsíðkarum frá átta sambondum.





Í samband við handanina helt Jenis av Rana landstýrismaður við ítróttamálum røðu.





Millum innkomnu umsóknirnar um stuðul í 2020, hevur nevndin í Úrvali samtykt at býta methøgu úrvalsupphæddina millum 15 einstaklingar og lið.





Svimjisambandið eigur samanlagt størstu upphæddina. Har fáa fýra einstaklingar – Signhild Joensen, Vár E. Eidesgaard, Rókur Trygvason og Róland Toftum – stuðul, umframt at SSF fær 50.000 krónur til yngri úrvalssvimjarar.





Millum móttakararnar eru fleiri, ið áður hava fingið stuðulsupphædd, men eisini eru fleiri, sum ikki hava fingið fyrr.





Rennarin Rebekka Fuglø er ein teirra, ið á fyrsta sinni hevur fingið úrvalsstuðul. Hon fekk í dag handað 80.000 krónur, sum fyri hana gera stóran mun.





– Pengarnir geva mær møguleika fyri at fara á fleiri venjingarlegur og til fleiri kappingar uttanlands. Umframt at tað kann menna og styrkja meg sum rennara, so er stuðulin og tann viðurkenningin, sum liggur í honum, eisini motiverandi; tað motiverar meg til at leggja enn meira fyri, enn eg longu geri, sigur Rebekka Fuglø.





– Høgni Kunoy Dávason, kr. 150.000









Flogbóltssambandið og Hondbóltssambandið fáa stuðul til samanlagt trý ungdómslandslið, og harumframt verður stuðul eisini latin til fimleik, frælsan ítrótt, súkkling, taekwondo og paraítrótt.FBF, kr. 200.000– U17 dreingir, kr. 100.000– U17 gentur, kr. 100.000FFS, kr. 245.000– Rani Allanson Dalsgarð, kr. 150.000– Manslandsliðið í amboðsfimleiki, kr. 95.000FÍF, kr. 130.000– Rebekka Fuglø, kr. 80.000– Kastigentur, kr. 50.000HSF, kr. 300.000– U02 mennParasport, kr. 150.000– Hávard Vatnhamar, kr. 150.000SSF, kr. 569.400– Signhild Joensen, kr. 150.000– Vár Eidesgaard, kr. 150.000– Rókur Trygvason, kr. 122.400– Róland Toftum, kr. 97.000– Yngri úrvalssvimjarar, kr. 50.000SST, kr. 120.000– Torkil Veyhe, kr. 120.000TSF, kr. 150.000