57% af de byrødder, der har oplevet trusler eller chikane svarer, at have modtaget dem gennem mail eller per telefon. Foto: Dado Ruvic/Reuters/Ritzau Scanpix

Hærværk, stalking og dødstrusler: Hvert tredje byrådsmedlem oplever trusler eller chikane

Dødstrusler, tilsvininger og folk der møder op på hjemmeadressen, er nogle af de ting, de folkevalgte i kommunerne oplever. Men ubehagelighederne er faldet de seneste fire år, viser ny stor rundspørge blandt landets kommunalpolitikere.

Siri Marie Munch Schrøder

Journalist