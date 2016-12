Hálvthundrað størv tøk á Jobmatch

Dan Klein --- 28.12.2016 - 07:16

Á árligu Jobmatch starvstevuni hava føroyskar fyritøkur, kommunur og almennir stovnar meira enn hálvthundrað størv tøk at bjóða teim vitjandi. Hetta tal er m.a. grundað á verandi starvslýsingar, og á eftirmetingar frá í fjør. Tá søgdu 41% av teim luttakandi fyritøkunum og stovnunum, at tær høvdu eitt til tvey tøk størv at bjóða, og 9% søgdu seg hava upp til fýra tøk størv. Haumframt vóru eisini nakrir stovnar, sum høvdu meira enn fimm tøk størv at bjóða fram á Jobmatch.





Í ár er Jobmatch fullteknað við 45 fyritøkum og stovnum, og hetta er meira enn ein tvífalding í mun til fyrstu ferð Jobmatch varð fyriskipað í 2008. Stóra luttakaratalið skal helst eisini síggjast í mun til, at arbeiðsloysi er sera lágt í Føroyum. Men eftirmetingarnar frá undanfarnum árum vísa eisini, at luttakarar hava stóran áhuga í at koma á tal við útisetur og við fólk undir lestri, eins og við útbúgvin fólk, sum búgva í Føroyum.





Øll árini hevur býtið millum vinnuliga og almenna geiran verið rættuliga javnt millum lutakarar á Jobmacth. Í ár luttaka 23 fyritøkur, 8 kommunalir stovnar og 14 almennir stovnar. Síðan byrjan hevur Tórshavnar kommuna verið sponsor til Jobmatch starvstevnuna – seinni árini saman við Bakkafrost.





Starvstevnan byrjar hósdagin kl. 13, og til ber at kunna seg um skránna á jobmatch.fo