Føroyska útflutningsvirðið er fallið við á leið somu upphædd, sum føroyski innflutningurin er vaksin, og tí er føroyska handilsjavnaavlopið nógv minkað fyrstu fýra mánaðirnar í ár

Sambært Hagstovu Føroya var føroyska handilsjavnaavlopið við vørum, uttan skip og flogfør, góðar 124 mió. kr. fyrstu fýra mánaðirnar í ár samanborið við umleið 420 mió. kr. somu tíð í fjør. Útflutnings­virðið minkaði 146 mió. kr. samstundis sum innflutningurin vaks við 149 mió. kr.

Handilsjavnaúrslitið er sostatt góðar 295 mió. kr. minni fyrsta triðingin av hesum árinum, samanborið við fyrsta triðingin av 2020.

Januar – apríl (tús. kr.) 2020 2021 Munur í % Útflutningur tilsamans 2.860.668 2.714.700 -145.968 -5,1 Laksur 1.083.524 1.226.028 142.504 13,2 Uppsjóvarfiskur 582.440 350.317 -232.123 -39,9 -Svartkjaftur 48.805 72.114 23.309 47,8 -Sild 155.551 197.354 41.803 26,9 -Makrelur 378.084 80.849 -297.235 -78,6 Toskur hýsa og upsi 535.724 476.825 -58.899 -11,0 Síl rækjur og onnur fiskasløg 499.776 542.862 43.086 8,6 Aðrar vørur 159.205 118.668 -40.537 -25,5 Innflutningur tilsamans 2.440.878 2.590.279 149.401 6,1 Til hav- og landbúnað 159.342 169.190 9.849 6,2 Rávøra til fiskavirking 191.037 215.426 24.390 12,8 Tilfar til byggivinnuni 284.986 236.144 -48.842 -17,1 Tilfar til aðra framleiðslu 528.669 558.170 29.501 5,6 Maskinur og amboð 213.970 272.627 58.657 27,4 Brennievni 357.151 364.642 7.492 2,1 Akfør 185.621 165.658 -19.963 -10,8 Til beinleiðis nýtslu 520.104 608.421 88.317 17,0 Handilsjavni u/skip og flogfør 419.791 124.421 -295.369 -70,4

Kelda: Hagstova Føroya.

Á útflutningssíðuni eru tað serliga makrelurin og botnfiskurin, ið hava havt stóra ávirkan á fallið í útflutningsvirðinum.

Fyri makrelin er tað manglandi atgongd at fiska í fremmand­um sjógvi, eftir at Brexit gjørdist veruleiki 1. januar í ár, sum er høvuðsorsøkin til, at útflutningsvirðið minkaði næstan 300 mió. kr. fyrstu fýra mánaðirnar í ár. Fyri botnfiskin eru tað avleiðingarnar av koronatiltøkunum, úti í heimi, og vánaligur fiskiskapur eftir mest vanligu botnfiskasløgunum, sum hava flutt útflutningsvirðið á botnfiski næstan 60 mió. kr. skeiva vegin hesar fyrstu fýra mánaðirnar av árinum.

Vøksturin í innflutninginum er serliga drivin av privata eftirspurninginum til beinleiðis nýtslu, sum tók rættiligt dik á seg, stutt eftir, at koronatiltøkini forðaðu føroyingum at fara uttanlands at ferðast. Innflutningurin til beinleiðis nýtslu var næstan 90 mió. kr. hægri fyrstu fýra mánaðirnar í ár samanborin við somu tíð í fjør, tó var innflutningurin av akførum næstan 20 mió. kr. minni enn tíðina, beint áðrenn koronatiltøkini vórðu sett í verk, um miðjan mars 2020. Innflutningurin av tilfari til byggivinnuna er eisini nógv minkaður.