Handilsvinnan vitjar Glasir

Dan Klein --- 08.05.2018 - 07:06

Mándagin í farnu viku var handilsvinnan á Glasi í Marknagili. Á skránni vóru stuttar framløgur og prát millum næmingar og fyritøkur.

Olav Absalonsen og Regin W. Dalsgaard bjóðaðu vælkomin vegna ávikavist Glasir og Handilsvinnufelagið. Lars Müller hevði síðani eina framløgu um lærlingaleiðina sum útbúgvingarmøguleika, eins og hann eisini kom inn á, hvørjir starvsmøguleikar eru í handilsvinnuni. Allar fyritøkurnar fingu síðani høvi stutt at kunna næmingarnar um teirra virksemi. At enda greiddi Finn Jensen, útbúgvingarleiðari á Glasi, frá um útbúgvingarmøguleikarnar fyri handilslærlingar innan hægri lestur. Síðani var prát millum næmingar og fyritøkur á skránni.

Luttakandi fyritøkurnar vóru:

NEMA

Idé Møblar

Svend Krosstein

Skálkur Holding (Umboð frá Vero Moda, Soprt 24, Søsterene Grene og Skálki)

Endamálið við tiltakinum var at kunna og eggja tey ungu at taka yrkislærda vegin. Fyritøkurnar fingu á henda hátt møguleika fyri at heilsa upp á tey ungu, lurta eftir teirra ynskjum og greiða frá, hvat eitt arbeiði hjá teimum fevnir um, og hvørjar møguleikar tey hava, um tey velja tann vegin.