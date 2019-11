Handverkarar greiða frá í Vágum og Tórshavn

Í síðstu viku var tiltakið ”Greið frá tínum yrki” í Vágum og í Tórshavn

Hvussu er tað at vera handverkari? Hesin spurningurin var í miðdeplinum tá ávíkavist Vága- og Havnar Handverksmeistarafelag skipaðu fyri ”Greið frá tínum yrki”. Í Tórshavn varð tiltakið hildið í Reinsarínum, Miðlahúsinum og øðrum hølum harumkring, meðan tiltakið í Vágum var á skúlanum á Giljanesi.

”Greið frá tínum yrki” er fyri 8. flokk og fer fram á tann hátt, at næmingarnir verða býttir í bólkar saman við næmingum frá øðrum skúlum. Bólkarnir fara síðani í hvør sítt høli, har tvey yrkislærd taka ímóti teimum. Her hoyra næmingarnir um hvussu tað er at starvast sum handverkari. Sìðani rotera næmingarnir einaferð og hoyra um tvær aðrar handaligar útbúgvingar. Eftir hetta er tiltakið liðugt. Hugskotið er, at onnur í flokkinum hava hoyrt aðrar søgur um handaligar útbúgvingar, sum tey síðani kunnu deilast um.

Tiltakið í Vágum varð fyriskipað av Vága Handverksmeistarafelag. Eisini luttóku ferðavinnufelagið og KT-felagið. Í Tórshavn var tað Havnar Handverksmeistarafelag, sum skipaði fyri, saman við KT-felagnum, Handilsvinnufelagnum, Ferðavinnufelagnum og Heilsurøktarafelagnum í samstarvið við Tórshavnar Kommunu og Miðlahúsið.

Til samans 22 handverkarar og yrkislærd greiddu frá fyri øllum 8. flokksnæmingunum úr Vágum og Tórshavn.

Fleiri myndir á heimasíðuni hjá Vinnuhúsinum.

Tey, sum greiddu frá í Havn vóru:

Kjartan Højgaard Elektrikari LM Electric Kristian Eysturoy KT-supportari Elektron Jógvan Hans Vang Jacobsen Bilsmiður Reyni Service Laila av Reyni Sniðgevi Glasir Katrin Holm Poulsen Handil Gellan Teodor Thomassen Rørsmiður Demich Sjúrður Jacobæus Gartnari Hjálpirót Bárður Róin Johannessen Timbur Articon Ransin Djurhuus Málari Ransin N. Djurhuus Rósa Maria Restorff Tænari Hotel Hafnia Mariann Jacobsen Timbur Húsavarðatænastan Julius Hammer Byggismiður J & K Petersen Súsanna Andreasen Receptionist Hotel Hafnia Jákup Andreas Joensen Maskinsmiður Mest Snæbjørn Frýdal Maskinsmiður Mest Jóhanna Henriksen Heilsurøktari Tórshavnar kommuna

Í Vágum: