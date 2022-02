Havbúnaðarfelagið: Bannið delfindrápum í Føroyum

Løgmaður hevur alment boðað frá, at hann hevur tikið stig til at eftirmeta delfindráp í Føroyum, í sambandi við vanlukkuligu hendingina í Skálafirði 12. september 2021. Hesum fegnast Havbúnaðarfelagið um, og mælir Løgmanni til at banna delfindrápum.

Tórshavn 9. februar 2022

Avleiðingarnar av drápinum av uml. 1400 delfinum, sovnevndum springarum, hava verið

ógvusligar og viðfevndar fyri alivinnuna, bæði tá tað kemur til umdømi og sølu. Ávirkanin frá

framhaldandi delfindrápum kann næstan ikki yvirmetast. Fleiri stórar handilsketur hava sagt, at

tey meta framhaldandi dráp vera størstu hóttanina móti føroyskum útflutningi yvirhøvur.

Føroyska alivinnan er sera stúrin um avleiðingarnar, um eitt delfindráp afturat skuldi verið

framt í Føroyum.

Eingi útlit eru til, at henda støðan fer at broytast, heldur tvørturímóti. Fólk kring heimin eru

vorðin sera tilvitað um burðardygd og djóravælferð, serliga yngri fólk. Harumframt hava delfinir

eina serliga støðu í tilvitskuni hjá fólki.

Hetta hevur við sær, at handlar og handilsketur í alsamt minni mun vilja taka tann váðan uppá

seg, at gerast partur av einari herferð móti føroyskum fiskavørum.

Vit liva í dag í einum framkomnum vælferðarsamfelagi, har okkara útflutningur er fundamentið

undir okkara vælferð, og alivinnan stendur fyri einari helvt av samlaða vøruútflutninginum í

Føroyum. Um man vil tað ella ikki, so má politiska skipanin fyrihalda seg til henda veruleika, og

taka tað í álvara, hvat fólk, sum skulu eta okkara fiskavørur, halda um tað, sum fyriferst í

Føroyum.

Í hesum sambandi skal Havbúnaðarfelagið vísa á, at dráp av stórum bólkum av delfinum ikki er

siðvenja ella føroysk mentan. Flestu pláss í Føroyum hava onga siðvenju fyri beinleiðis veiðu av

delfinum, og tí er hetta málið einans ein spurningur um, hvat er best fyri føroyska samfelagið at

gera. Og her er eingin ivi um, at vansarnir eru munandi størri enn teir fyrimunir, sum onkur sær

í at halda fram við delfindrápum.

Havbúnaðarfelagið fer tí at mæla politiska myndugleikanum til at banna beinleiðis

delfindrápum í Føroyum, áðrenn eitt nýtt delfindráp verður framt, sum kann fáa uppaftur meira

víðfevndar og drúgvari avleiðingar, enn hendingarnar 12. september høvdu og framvegis hava.

Nevndin í Føroya Havbúnaðarfelag