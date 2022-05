Når en sms eller vidneforklaring får stor opmærksomhed i en live-blog, inden et andet vidne kommer til orde og forsvarer sig, kan offentligheden have nået at fælde \"dom\", skriver Kristian Hegaard. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Hegaard: Jeg har siddet med til alle Minkkommissionens afhøringer. Her er tre ting, jeg har studset over

Minkkommissionens afhøringer beviser, at undersøgelseskommissioner virker som "den store hammer", men forløbet bør også give anledning til at diskutere et forbud mod live-blogs fra afhøringerne, skriver Kristian Hegaard.

KOMMENTAR:

Kristian Hegaard

Ekstern underviser, Københavns Universitet, fhv. MF (R)

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.