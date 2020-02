Heim í Havn til børn og ung við autismu

UNDANGÓÐKENNING: Landsverk heitir hervið á fyritøkur um at søkja um undangóðkenning til at geva tilboð upp á omanfyristandandi uppgávu. Kunnandi verður upplýst, at komandi útboðið verður framt sum eitt bundið útboð við undangóðkenning sambært løgtingslóg nr. 106 frá 15. november 1984 um útbjóðing. Til kunningar fer Landsverk at bjóða trimum til fimm fyritøkum inn at geva tilboð. Verkætlanin verður boðin út í høvuðsarbeiðstøku.