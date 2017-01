Á myndini sæst Heini Eysturoy saman við Anniku Olsen, borgarstjóra, og Mikael Viderø, tekniskum stjóra í Tórshavnar kommunu.

Heini Eysturoy nýggjur býarverkfrøðingur

Dan Klein --- 20.01.2017 - 09:30

Heina Eysturoy er settur í starv sum býarverkfrøðingur í Tórshavnar kommunu. Heini er 51 ára gamal og útbúgvin civilverkfrøðingur innan bygging. Hann hevur drúgvar royndir sum leiðari á tekniska økinum.





Heini var deildarleiðari fyri Infrakervið og Vegaøkið hjá Landsverki í 9 ár. Frammanundan starvaðist hann sum vegaverkfrøðingur.





Hann hevur haft ábyrgd av samferðslukervinum hjá landinum og at byggja og halda landsvegir, at halda samferðsluhavnir og landshavnir, at gera botnkort, sjókort og myndugleikauppgávur í sambandi við kommunalar vitar, eins og at góðkenna ISPS-havnir.





Heini hevur eisini havt ábyrgd av tilbúgving í sambandi við basing av oljudálking á sjónum, at umsita og reka tyrlupallar, kanna og gera ætlanir fyri flogvallaviðurskifti í Føroyum og ymisk onnur tøknilig mál fyri land og kommunur





Hann hevur í seinastuni verið í starvi sum samskipari og verkfrøðingur á Teknisku deild í Tórshavnar kommunu. Hann er royndur starvsfólkaleiðari. Afturat hesum hevur Heini starvsroyndir sum studentaskúlalærari og sum ráðgevandi verkfrøðingur.





Heini hevur sostatt sera gott innlit í almenna og kommunala fyrisiting.





Á myndini sæst Heini Eysturoy saman við Anniku Olsen, borgarstjóra, og Mikael Viderø, tekniskum stjóra í Tórshavnar kommunu.