Hendan vikan í Tórsgøtu

Vit hita upp til vikuskiftið við fólkatónleiki í Auluni í Finsen við norska bólkinum O, og Joe and the Shitboys á open mic í Reinsarínum.





Vit seta hol á vikuskiftið fríggjakvøldið í Reinsarínum við frálíka Son of Fortune, sum gevur út nýtt staklag.





Møguleiki er eisini at fara til reflekterandi leygarkvøld í Reinsarínum, tá nøkur av okkara bestu koma at hugleiða um, at tað nú eru 30 ár liðin síðan Berlinmúrurin fall.





Sama kvøld hevur Marius DC, sum vit hava hoyrt so nógv seinastu tíðina, útgávukonsert í Perluni.