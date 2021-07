Hennara hátign drotningin kom í gjár

Mikudagin skrivaði løgmansskrivstovan, at veðrið hevði við sær, at tað ikki var møguligt hjá Hennara hátign drotningini at lenda í Vágum seint seinnapartin.

Drotningin kom í gjáramorgunin. Hetta hevði við sær broytingar í skránni.

Broytingarnar, sum løgmansskrivstovan sendi út í gjár, kann lesast niðanfyri:

Flogfarið við hennara hátign drotningini er lent í Vágum .

Skráin fyri dagin í gjár:

Kl. 13.00 – 13.15 Almenn móttøka á Bursatanga

Kl. 13.20 – 13.50 Móttøka og gávuhandan í Tinganesi

Kl. 14.10 -14.50 Miðmáli á Hotel Hafnina

Kl. 15.00 – 15.40 Vitjan á Føroya løgtingi

Kl. 15.45 – 16.05 Almenn móttøka á trappuni í Vágsbotni

Kl. 16.15 – 17.00 Vitjan á Skúlanum á Fløtum

Kl. 17.10 - 18.00 Vitjan í Sjóvinnuhúsinum

Kl. 19.30 Veitsludøgurði løgmans í Norðurlandahúsinum