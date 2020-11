Her er aftur ein, sum følir seg reyvrendan av donsku rættarskipanini

VS: Erstatningskrav fra Kongeriget for ualmindelig grov svigt i nu langt over 16 år.? Fra egne lommer da det er ulovligheder begået i lovens navn.§.!.

Her er et eksempel på ikke alt fungerer i Kongeriget DK.! Som jeres folketingsmedlemer også,.? Som de danske medlemmer af tinget været klar over i mange år.?

Uden at reagere på ulovligheder begået i lovens navn.§.? De skal derfor alle forklare sig overfor Internationale domstole ved EMD Og FN. Og forhåbentlig også Intruks kommissionen.!

Det bliver meget dyrt,! For alle i Kongeriget DK.! Også for jeres Folkevalgte medlemmer af Folketinget i KBH.!

H.P.Jensen

Langbovej 2

7490 Aulum.

Jylland.









Scan.pdf Dom side 28. Bevis på vold..pdf

