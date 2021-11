Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Her er alle statsministerens svar: Blev rådgivet til sletning af sms'er før minksagen

Mette Frederiksen svarede på en række centrale spørgsmål i sagen om slettede sms'er i minksagen ved et langt pressemøde onsdag aften. Få overblik over svarene her - og de ubesvarede spørgsmål, der står tilbage.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix



ALTINGET: Her er alle statsministerens svar: Blev rådgivet til sletning af sms'er før minksagen - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Kristine Korsgaard

Journalist