Her er artisterne som kan vinde Nordisk Råds musikpris 2021

De nominerede repræsenterer et bredt spektrum af nordisk musik inden for opera, klassisk musik, jazz, folkemusik, house og pop. Her er internationale stjerner, som har været med til at sætte Norden på det musikalske verdenskort, stærke stemmer, instrumentalvirtuoser, kreative talenter med en stor musikalitet og dedikerede artister, som har været aktive i mange år.

Det er et stærkt felt, og nogle af artisterne har været nomineret tidligere. Her er de nominerede: