Foto: Foto fra Rwandas udenrigsministerium

Her er asylaftalen mellem Danmark og Rwanda

Rwanda er det eneste land, som offentligt har været åben over for at samarbejde med Danmark om asyllejre.

Altinget kan nu fremlægge indholdet af en ny aftale mellem Danmark og Rwanda.

Foto: Foto fra Rwandas udenrigsministerium

ALTINGET: Her er asylaftalen mellem Danmark og Rwanda - Altinget - Alt om politik: altinget.dk