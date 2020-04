Her er de nominerede til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2020

En moderne dyrefabel om en and, som bor i en by, og som ikke længere kan flyve, digte i dagbogsform om en hustyran og hans søn og en ukuelig perlefisker, som leder efter en helt speciel øjesten, er nogle af historierne blandt årets 14 nominerede værker til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2020.



Normalt offentliggøres de nominerede på den internationale bogmesse for børne- og ungdomslitteratur i Bologna, men den er udskudt i år på grund af coronapandemien.. I en tid med karantæne og isolation kan litteraturen bidrage med at åbne døre til nye eventyr og fortællinger.



Her er de billedbøger, ungdomsromaner og digtsamlinger, som er nomineret til årets børne- og ungdomslitteraturpris.



Danmark

Finland

Færøerne





Grønland





Island

Norge

Det samiske sprogområde





Sverige

Åland





Det er de nationale medlemmer af bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris, som har nomineret værkerne.



Vinderen offentliggøres den 27. oktober

Vinderen af Nordisk Råds litteraturpris 2020 præsenteres den 27. oktober ved prisuddelingen i Reykjavik i forbindelse med Nordisk Råds session. Vinderen modtager prisstatuetten Nordlys og 350.000 danske kroner.



Om Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris

Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris blev uddelt for første gang i 2013. Prisen er resultatet af de nordiske kulturministres mangeårige ønske om at styrke og fremhæve børne- og ungdomslitteraturen i Norden.



I de nordiske lande respekteres både børn og unge som aktive medborgere i et demokratisk samfund. Dette afspejles i den nordiske børne- og ungdomslitteratur, som er kendetegnet ved respekt for læseren og læserens verdensbillede, uanset om der er tale om jordiske, hverdagsagtige fortællinger, eksistentielle problemer eller spændende eventyr i ukendte omgivelser.



Formålet med Nordisk Råds fem priser er at øge interessen for det nordiske kulturfællesskab og det nordiske miljøsamarbejde, samtidigt med at anerkende fremtrædende kunstneriske og miljømæssige indsatser.