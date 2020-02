Ikki fyrr enn tá af Oddfríður Marni Rasmussen. Roman, Sprotin, 2019, fra Færøerne, er også nomineret.

Her er de nominerede til Nordisk Råds litteraturpris 2020

13 nordiske romaner, noveller og digtsamlinger er nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2020. Vinderen offentliggøres i oktober ved Nordisk Råds prisuddeling i Reykjavik, og slaget står mellem følgende skønlitterære værker.



Danmark

YAHYA HASSAN 2 af Yahya Hassan. Digtsamling, Gyldendal, 2019.

HHV, FRSHWN – Dødsknaldet i Amazonas af Hanne Højgaard Viemose. Roman, Gyldenda…



Finland

Vem dödade bambi? af Monika Fagerholm. Roman, Förlaget M, 2019.

Ihmettä kaikki af Juha Itkonen. Roman, Otava, 2018.



Færøerne

Ikki fyrr enn tá af Oddfríður Marni Rasmussen. Roman, Sprotin, 2019.



Island

Lifandilífslækur af Bergsveinn Birgisson. Roman, Bjartur, 2018.

Kláði af Fríða Ísberg. Novellsamling, Partus forlag, 2018.



Norge

Den gode vennen af Bjørn Esben Almaas. Roman, Oktober forlag 2019.

Vi er fem af Matias Faldbakken. Roman, Oktober forlag, 2019.



Det samiske sprogområde

Juolgevuođđu af Niillas Holmberg. Digte, DAT, 2018.



Sverige

Marginalia/Xterminalia af Johan Jönson. Digte, Albert Bonniers förlag, 2019.

W. af Steve Sem-Sandberg. Roman, Albert Bonniers förlag, 2019.



Åland

När vändkrets läggs mot vändkrets af Mikaela Nyman. Digte, Ellips förlag, 2019.

Det er de nationale medlemmer i bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds litteraturpris, der har nomineret værkerne til Nordisk Råds litteraturpris 2020.





Vinderen offentliggøres den 27. oktober

Vinderen af Nordisk Råds litteraturpris 2020 præsenteres den 27. oktober ved prisuddelingen i Reykjavik i forbindelse med Nordisk Råds session. Vinderen modtager prisstatuetten Nordlys og 350.000 danske kroner.





Om Nordisk Råds litteraturpris

Nordisk Råds litteraturpris er siden 1962 blevet uddelt til et skønlitterært værk skrevet på et af de nordiske sprog. Det kan være en roman, et drama, en digtsamling, en novellesamling eller en essaysamling, som opfylder høje litterære og kunstneriske krav.



Formålet med Nordisk Råds fem priser er at øge interessen for det nordiske kulturfællesskab og det nordiske miljøsamarbejde, samtidigt med at anerkende fremtrædende kunstneriske og miljømæssige indsatser.