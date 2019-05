Fotograf Johannes Jansson/norden.org

Her er de nominerede til Nordisk Råds musikpris 2019

13 artister, som har skabt unikke musikalske oplevelser, er blevet nomineret til Nordisk Råds musikpris 2019. De nominerede omfatter både violinister, sangere, dirigenter, ensembler og en mundharmonikakvartet. Prisen hylder skabelse og udøvelse af musik på et højt kunstnerisk niveau og er blevet uddelt siden 1965.

De nominerede blev præsenteret af den finske dirigent og tidligere vinder af musikprisen, Susanna Mälkki, ved et fuldt besat lanceringsarrangement i Musikhuset i Helsingfors. Vinderen bliver offentliggjort på Nordisk Råds prisuddeling i Stockholm til efteråret. Det er de nationale medlemmer i bedømmelseskomitéen for musikprisen, der har nomineret de enkelte artister.



Danmark

Christina Åstrand

The Danish String Quartet

Færøerne

Rúni Brattaberg

Rúni Brattaberg



Finland

Sväng

Kreeta-Maria Kentala

Sväng



Grønland

Da Bartali Crew

Da Bartali Crew



Island

Gyða Valtýsdóttir

Sæunn Thorsteinsdóttir



Norge

Elias Akselsen

Grete Pedersen

Sverige

Bengt Forsberg

Joakim Milder



Åland

Johanna Grüssner

Vinderen offentliggøres den 29. oktober

Vinderen af Nordisk Råds musikpris offentliggøres og modtager prisen på 350.000 danske kroner den 29. oktober i Stockholm i forbindelse med Nordisk Råds session.

Om Nordisk Råds musikpris

Nordisk Råds musikpris blev uddelt første gang i 1965 og har til formål at sætte fokus på skabelse og udøvelse af musik på et højt kunstnerisk niveau. Hvert andet år gives prisen til et værk af en nulevende komponist, og hvert andet år går den til enkelte musikudøvere eller ensembler.

Om Nordisk Råds priser

Nordisk Råd uddeler hvert år fem priser: litteraturprisen, filmprisen, musikprisen, miljøprisen og børne- og ungdomslitteraturprisen. Formålet med Nordisk Råds priser er at øge interessen for det nordiske kulturfællesskab og det nordiske miljøsamarbejde og at anerkende betydningsfulde kunstneriske og miljømæssige indsatser. Priserne skal bidrage til at synliggøre og sætte fokus på det nordiske samarbejde.

