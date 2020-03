Hjálparátøk til vinnufyritøkur

Fyribyrgjandi tiltøkini, ið verða sett í verk fyri at fyribyrgja COVID-19, hava stóra ávirkan á føroyskar vinnufyritøkur.



Føroya Arbeiðsgevarafelag arbeiðir saman við Landsstýrinum við at finna loysnir, sum kunnu betra um viðurskiftini, hetta fyri at avmarka ávirkanina á størv og fyritøkur.



Føroya Arbeiðsgevarafelag heldur, tað hava stóran týdning at fáa greiðu á, hvørji hjálparátøk landsstýrið ætlar at seta í verk, og ger felagið alt fyri, at hetta verður avgreitt í vikuskiftinum. Vit vóna og vænta tí, at politiska skipanin somuleiðis gera alt, sum gerast kann, soleiðis at hetta verður avklárað sum skjótast.