HK vælger sin første kvindelige formand

Anja C. Jensen blev lørdag valgt som ny formand for HK i de næste fire år. Kun fem stemmer adskilte hende fra modkandidaten, HK’s næstformand Martin Rasmussen. Mads Samsing, som i dag er næstformand i HK Kommunal, blev valgt som næstformand efter overraskende at have meldt sit kandidatur lige inden afstemningen.

Om

Anja C. Jensen

Næstformand, HK Privat, kandidat til at blive forbundsformand, HK Danmark

Receptionist



Martin Rasmussen

Forbundsnæstformand, HK Danmark

EFG Handel og kontor, kontorassistent

Rikke Brøndum

Journalist og redaktør