Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Holstein: Det skal man bide mærke i fra støttepartiernes sommergruppemøder

Regeringens støttepartier brugte deres sommergruppemøder til at præsentere hovedkrav til de kommende finanslovsforhandlinger. Hvad skal man lægge særligt mærke til? Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, giver sine bud - og vurderer sandsynligheden for et snarligt folketingsvalg.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Holstein: Det skal man bide mærke i fra støttepartiernes sommergruppemøder - Altinget - Alt om politik: altinget.dk