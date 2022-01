De tre kandidater til formandsposten i Dansk Folkeparti. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Holstein: DF er et splittet parti efter søndagens formandsopgør. Men det er ikke på vej til at dø ud

DF vælger søndag en ny formand oven på to ugers valgkamp, der har blotlagt et dybt splittet parti. Uanset hvad vil valget ifølge politisk kommentator betyde to ting: Partiet bliver mere fast forankret i blå blok. Og folketingsgruppen kan allerede næste uge blive mindre.

Foto: De tre kandidater til formandsposten i Dansk Folkeparti. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Holstein: DF er et splittet parti efter søndagens formandsopgør. Men det er ikke på vej til at dø ud - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Maja Hagedorn

Redaktør