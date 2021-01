(Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)

Holstein: Ida Auken er et kæmpe scoop for Socialdemokratiet

PARTIHOP: Det er et langt større problem for Radikale, at Ida Auken smutter, end at Jens Rohde gør det.

Det siger Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, som peger på, at de pragmatiske radikale ser ud til at have tabt.

Altinget: Holstein: Ida Auken er et kæmpe scoop for Socialdemokratiet - Altinget - Alt om politik: altinget.dk