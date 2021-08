Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Holstein om indgreb i sygeplejerske-strejken: Enhedslisten fisker i rørte vande

Selvom SF og Enhedslisten går hårdt til regeringen, får lovindgrebet ingen større betydning for samarbejdet på Christiansborg. Det siger Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, som fremhæver, at Enhedslisten kan benytte sagen til at profilere sig.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

