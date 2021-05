Statsministeren har ved flere lejligheder slået fast, at regeringen ikke vil lade mødrene til de strandede danske børn i fangelejre i Syrien komme til Danmark. Nu gør den det alligevel, og det er regeringens første større nederlag, vurderer kommentator Erik Holstein. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Holstein: Syrien-kovending er et personligt nederlag for Mette Frederiksen

Kovendingen om børnene i de syriske lejre svækker statsminister Mette Frederiksens troværdighed. Men selv om regeringen bøjede sig for støttepartierne, skal man ikke forvente, at det bliver et mønster, vurderer Altingets politiske kommentator, Erik Holstein.

