Høvuðstaðurin politiskt misbrúktur

Dan Klein --- 30.09.2017 - 09:15

Tórshavnar Kommuna verður politiskt misbrúkt av meirilutanum í sitandi býráð.





At senda eitt samhugaskriv um eina fólkaatkvøðu og frælsisstríð í øðrum landi, her til katalonskar myndugleikar, er at blanda seg uppí innanhýsis politiskt viðurskiftir í øðrum landi, og hevur einki við kommunalpolitikk at gera.





Tí mótmæli eg sum býráðslimur, at Tórshavnar Kommuna verður misbrúkt at profilera ein ávísan politiskan flokk - hettar er ein vanvirðing av okkara kommunu.





Annfinn Brekkstein

býráðslimur fyri Sambandsflokkin í Tórshavnar Kommunu