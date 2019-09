Hugnaløta fyri kvinnur, sum hava ella hava havt krabbamein

Týskvøldið 8. oktober kl. 19.30 – 21.30 verður hugnaløta fyri kvinnur, sum hava ella hava havt krabbamein á Klaksvíkar Bókasavnið



Maiken Steinberg kemur at gera ein bindiprøva og allar eru vælkomnar at taka stokkarnar við. Eisini fer Sigrun Heldarskað at siga eitt sindur um evni ”tá sjúkan rakar”, Sigrun er útbúgvin MPF psykoterapeutur og sjúkrarøktarfrøðingur.



Allar kvinnur sum hava ella hava havt krabbamein eru vælkomnar, so tak mammu, systur ella vinkonuna við og kom og hugna tær á Klaksvíkar Bókasavnið týskvøldið 8. oktober kl. 19.30