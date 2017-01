Hvat vil Bogi Andreasen við Sjóvinnuhúsinum

Dan Klein --- 23.01.2017 - 13:25

Kann formaðurin í Vinnunevndini greiða borgarum í Tórshavnar kommunu frá, hvat hann meinar við, og hvat hann ætlar við Sjóvinnuhúsinum? Hetta hava allar borgarar krav uppá at fáa at vita, sigur minnilutin í Tórshavnar býráð.





Tórshavnar Býráð

Kommunustjórin Bjørgfríð Ludvig

100 Tórshavn.





Mál sambært kommunulógini at leggja fyri á fyrsta býráðsfundi





Javnaðarflokkurin og Sambandsflokkurin í Tórshavnar býráð vilja hava málið viðvíkjandi Sjóvinnuhúsinum fyri á fyrstkomandi almenna býráðsfundi.





Vilja hava, at málið fær eina almenna viðgerð á opnum býráðsfundi, har býráðslimir fáa møguleika at siga sína hugsan til almenningin í hesum máli.





Er ætlanin at leiga/selja Sjóvinnuhúsið og til hvønn?





Er ætlanin, at Fróðskaparsetrið skal flyta inn í Sjóvinnuhúsið?





Hevur Mentamálaráðið givið tilsøgn um leigu ella keyp av hesum bygningi?





Er hetta ætlanin hjá núverandi meiriluta í býráðnum? Sum annars hevði eina sera greiða meining áðrenn valið um Sjóvinnuhúsið, vestara bryggjukant og sjóvinnu, og at Sjóvinnuhúsið skuldi brúkast til vinnulig endamál burturav. Eingin sum fylgdi við í býráðsvalinum kann vera í iva um, at størsti samgonguflokkur í býráðnum, Tjóðveldisflokkurin, tók avgjørda frástøðu frá at Sjóvinnuhúsið skuldi hýsa hægri lestri.





Undan býráðsvalinum boðaði Tórshavnar Kommuna Mentamálaráðnum frá, at kommunan ikki er sinnað at fíggja umbygging av Sjóvinnuhúsinum.





Formaðurin í vinnunevndini Bogi Andreasen, sigur, at nú hevur húsið, sum ikki er liðugt enn, staðið ivaleysa tómt nóg leingi ? Kann formaðurin í Vinnunevndini greiða borgarum í Tórshavnar kommunu frá, hvat hann meinar við, og hvat hann ætlar við Sjóvinnuhúsinum? Hetta hava allar borgarar krav uppá at fáa at vita.





Heilsan





Býráðslimirnir:





Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein.