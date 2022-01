Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Hvor langt kan den fransk-tyske maskine drive EU?

Frankrig har overtaget EU-formandskabet, og det sker samtidig med, at landet varmer op til præsidentvalg. Hvad får det af betydning for landets fokus i EU, og hvad får det af betydning, at Tyskland har fået ny kansler? Danmarks ambassadør i Frankrig, Michael Starbæk, er på besøg.

Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Henrik Axel Lynge Buchter

Podcastredaktør