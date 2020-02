Hvørji verða Ársins Vitanarfróðu 2020?

Granskingarráðið og Nám skipa á triðja sinni fyri kappingini Ársins Vitanarfróðu. Hetta er kapping, sum allir skúlanæmingar í Føroyum kunnu luttaka í. Næmingarnir skulu arbeiða eftir einum leisti, sum líkist tí hjá vaksnum granskarum.

Kappingin er skipað við íblástri frá Nysgjerrigper kappingini í Noregi.

Hava tit hug at vera við, mugu tit byrja at hugsa um evni at granska og fyrireika tykkum. Freistin at senda tilfar inn til kappingina er 28. februar 2020. Tilfarið skal sendast inn við telduposti til gransking@gransking.fo