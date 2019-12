Hvussu marknaðarføra okkara handil á Facebook?

Henda spurningin seta nógvir handlar sær sjálvum í hesum tíðum, har mesta samskifti fer fram umvegis sosialu miðlarnar.



Handilsvinnufelagið skipar tí fyri einum heimleiðistiltaki fyri limum sínum í Vinnuhúsinum, hósdagin 23. januar 2020 kl. 15, har Jákup Justinussen, serfrøðingur innan talgilda marknaðarførslu, fer at halda ein fyrilestur við heitinum:



“Hvussu marknaðarføra okkara handil á Facebook?”



Í februar 2020 fer Handilsvinnufelagið síðan at skipa fyri einum hálvdagsskeiði við praktiskari undirvísing í marknaðarførðslu og at gera lýsingar á Facebook.



Handilsvinnufelagið fer at senda limum sínum nærri kunning um heimleiðistiltakið og skeiðið ein av fyrstu døgunum.