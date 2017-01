Hvussu nógvur peningur er farin í landskassan frá fiski- og alivinnuni

Dan Klein --- 04.01.2017 - 09:30

Magnus Rasmussen, løgtingsmaður fyri Sambandsflokkin, hevur í dag sett ein skrivligan fyrispurning (§ 52a) til Kristinu Háfoss, landsstýriskvinnu í fíggjarmálum um inntøkur til landskassan frá fiski- og alivinnuni





Magnus Rasmussen, løgtingsmaður fyri Sambandsflokkin, heitir á landsstýriskvinnuna í fíggjarmálum um at greiða nærri frá:





1. Hvussu stór samlaða inntøkan frá fiskivinnuni til landskassan hevur verið seinastu 20 árini - greinað á inntøkuslag?





2. Hvussu stór samlaða inntøkan frá alivinnuni til landskassan hevur verið seinastu 20 árini - greinað á inntøkuslag?





Fiskivinnan og alivinnan eru fíggjarligu grundsúlurnar undir føroyska samfelagnum. Seinastu árini hevur gingið væl í fiskivinnuni - serliga hjá uppisjóvarvinnuni. Somuleiðis hevur gingið sera væl í alivinnuni seinastu árini. Tó skulu vit bert nøkur ár aftur í tíðina, tá bæði fiskivinnan og alivinnan høvdu tað sera trupult og illa stóð til.





Sveiggini í hesum báðum vinnum hevur sera stóra ávirkan á fíggjarligu fortreytirnar í føroyska samfelagnum og eisini hjá landskassanum.





Áhugavert er tí at fáa yvirlit yvir gongdina í hesum báðum vinnum seinastu 20 árini, har vit fáa at síggja, hvussu nógvur peningur frá hesum vinnum er farin í landskassan. Her verður hugsað um: Felagsskatt, vinningsbýtisskatt, tilfeingisgjald, tøkugjald, uppboðssølu o.s.fr.





Sambandsflokkurin