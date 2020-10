0%

Tá sjúkrarøktarfrøðingar í 2017 fóru í verkfall, var tað fyri at rætta søguliga skeivleikan í lønarlagnum.

Semjan í 2017 var eitt stig á vegnum, men enn er langt á mál til eitt lønarlag, ið er á støði við aðrar fakbólkar við somu útbúgvingarlongd og ábyrgd.

Tí var tað hugstoytt, at Fíggjarmálaráðið byrjaði samráðingarnar hesaferð við ætlan um at økja skeivleikan aftur. Vit fingu boðið 0% í lønarhækking, sum Fíggjarmálaráðið eisini váttar í tíðindaskrivi í gjár.

Tað er júst hetta, ið skilir partarnar. Tí hóast Fíggjarmálaráðið hevur flutt seg nakað, so er grundstøðið enn tað sama, at man ikki ynskir at rætta skeivleikan, men heldur økja hann.

Tað nyttar lítið, at Fíggjarmálaráðið sendir eitt tíðindaskriv út, har tey harmast. Undir samráðingunum vildu tey t.d. einans bjóða okkara limum at fáa rætt til døgurðasteðg afturfyri at skerja verkfallsrættin. Ja, tú hoyrdi rætt. Rætturin hjá okkara limum at fáa tíð til at eta er ikki sjálvsagdur hjá Fíggjarmálaráðnum. Hetta eru ikki virðiligar samráðingar.

At Fíggjarmálaráðið í sama tíðindaskrivi boðar frá, at tey vilja finna eina semju, tykist løgið, tá tey í veruleikanum als ikki vildu samráðast um seinasta uppskotið frá okkum.

Skeivleikin í lønarlagnum gongur minst 50 ár aftur, og hann skal burtur, fyri at yrkið eisini framyvir skal vera áhugavert at starvast í. Við stóra manglinum á sjúkrarøktarfrøðingum er hetta ikki bert ein trupulleiki hjá okkara limum, men ein trupulleiki hjá øllum føroyingum.

Vit krevja, at okkara starv verður virt í mun til okkara útbúgvingarstøði og ábyrgd.