- Jóanesi Nielsen

Í ár verða Bókadagar eina heila viku

Hæddarpunktið á árinum hjá bókavinum byrjar skjótt, men í ár verða Bókadagar eitt sindur øðrvísi enn onnur ár.

Skráin er spreidd yvir eina heila viku, so gestirnir hava møguleika at halda frástøðu. Bókadagar verða 16.-22. novembur í Norðurlandahúsinum.

Yrkingaupplestur, rithøvundasamrøður, bókasøla osfr. Bókadagar snúgva seg um, at koma nær at bókmentum og góðu søguni saman við øðrum bókavinum. Eisini nú meðan korona ger um seg og vit skulu halda frástøðu. Fyri at lúka leiðreglurnar frá myndugleikunum um frástøðu, verða Bókadagar eina heila viku, og ikki bert eitt vikuskifti sum áður.

Harumframt verða fleiri av tiltøkunum stroymd, so um tað ikki er møguligt at koma í Norðurlandahúsið, ber til at fylgja við heimanífrá. Eisini verður møguligt at keypa nýggju føroysku bøkurnar á netinum uttan at gjalda fyri flutning. Rit og Rák og Posta bjóða ókeypis útbering alla vikuna meðan Bókadagar eru. Bøkurnar kunnu keypast á ritograk.fo.

Bókadagar verða í døgunum 16. – 22. novembur. Á skránni verður m.a. samrøða við Katrina Ottarsdóttir og Jóanes Nielsen, yrkingaupplestur við Kalpana Vijayavarathan og videosamrøða við finsku Sofi Oksanen. Sí alla skránna á nlh.fo. Tilmelding ella atgongumerkjakeyp eru neyðug til øll tiltøkini.