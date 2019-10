ICES tilmælið fyri uppsjóvarfisk 2020

Tilmælið fyri makrel er 922.064 tons fyri 2020, hetta er 20% hægri enn tilmælið fyri 2019. Makrelstovnurin var í vøkstri frá 2007 fram til 2014, men síðani tá er stovnurin minkaður aftur. Stovnsmetingin vísir, at gýtingarstovnurin er 4,39 mió. tons, sum er væl oman fyri tað, sum sambært umsitingarætlanini er markið fyri, nær neyðugt er at vísa varsemi. Tilgongdin hevur verið góð síðani 2001, og síðani 2011 eru flestu árgangirnir mettir at vera yvir miðal, serliga 2016 og 2017 árgangirnir.Veiðitrýstið er minkað síðani 2003, men hevur tó ligið yvir hámarkinum fyri, nær mett verður, at veiðan er burðardygg (Fmsy = 0.23).Strandarlondini ES, Noreg og Føroyar hava biðið ICES um at meta um eina nýggja langtíðarumsitingatætlan fyri makrel, eftir at ICES í 2019 kom við nýggjum tilvísingarvirðum fyri veiðitrýst (Fmsy) og gýtingarstovn (Btrigger).Tilmælið fyri svartkjaft er 1,16 mió. tons fyri 2020, sum er eitt lítið vet hægri (2%) enn tilmælið fyri 2019. Gýtingarstovnurin er mettur at vera 4,3 mió. tons, og er minkaður síðani 2018, men er enn væl oman fyri støddina, har tað sambært umsitingarætlanini er neyðugt at vísa varsemi. Nógvir góðir árgangir eru komnir undan seinastu árini, tó vera árgangirnir síðani 2017 mettir at vera undir miðal, og tí fer stovnurin at minka komandi árini.Veiðitrýstið er minkað síðani 2015, men er tó enn nakað yvir hámarkinum fyri, nær mett verður, at veiðan er burðardygg (Fmsy = 0.32).Tilmælið fyri norðhavssild er 525.594 tons fyri 2020, sum er ein lítil (11%) minking frá í fjør. Gýtingarstovnurin er 3,65 mió. tons í 2020, og hevur verið í støðugari minking síðani 2008. Í dag er gýtingarstovnurin av norðhavssild júst oman fyri markið í umsitingarætlanini fyri, nær varsemi skal vísast (3,184 mió. tons). Tilgongdin síðani 2005 er mett at verða vánalig, undantikið árgangirnir 2009, 2013 og 2016, ið tykjast at verða miðal.Veiðitrýstið er vaksið síðani 2015, men er mett til at vera júst undir hágmarkinum fyri, nær varsemi skal vísast.Talvan niðanfyri vísir ICES tilmælini um mest loyvdu burðardygga veiðu (tons) fyri svartkjaft, norðhavssild og makrel í 2020 og broytingarnar frá 2019:Tilmælið 2019 Tilmælið 2020 Broyting í tilmæli 2020Makrelur 770358 922064 20%Svartkjaftur 1143629 1161615 2%