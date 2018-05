Ikki býráðslimir lønarhækking - men meirilutin

Dan Klein --- 25.05.2018 - 08:45

Ein rættleiðing um lønarhækking í Tórshavnar býráð, sum kom fyri á fundi í gjár.





Tað stendur at lesa á in.fo, í dag 24. mai, at býráðslimir í Tórshavn ætla í kvøld 24. mai at geva sær sjálvum risa lønarhækking upp á meira enn 15 prosent.





Hetta er ikki rætt.





Henda lønarhækking kemur bara at ávirka sitandi meiriluta og formenn og forkvinnur hjá sitandi meiriluta í býráðsnevndunum.





Sum býrráðslimur havi eg ikki viðgjørt hesar broytingar.





Eg taki tí ikki undir við fyriliggjandi uppskoti.





Annfinn Brekkstein

býráðslimur fyri Sambandsflokkin í Tórshavnar Kommunu