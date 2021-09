Tiden er ved at løbe ud for leveringsfirmaet Intervare A/S, der har været centrum for anklager om underbetaling fra Københavns Kommune. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Inden skæbnedag for Nemlig.com-ejer i København: Flere kommuner overvejer at smide firmaet på porten

En række kommuner overvejer, om de fortsat skal samarbejde med leveringsfirmaet Intervare A/S, viser ny rundspørge. Flere steder venter man på resultatet af undersøgelse af arbejdsforhold fra Københavns Kommune, hvor virksomhedens fremtid også er usikker.





Foto: Tiden er ved at løbe ud for leveringsfirmaet Intervare A/S, der har været centrum for anklager om underbetaling fra Københavns Kommune. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix





ALTINGET: https://www.altinget.dk/artikel/inden-skaebnedag-for-nemligcom-ejer-i-koebenhavn-flere-kommuner-overvejer-at-smide-firmaet-paa-porten?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=forside-middag-020921&utm_campaign=Altinget.dk&utm_content=Forside%20Middag%20020921&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev