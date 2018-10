Indiski sendimaðurin á vitjan í Vinnuhúsinum

Dan Klein --- 16.10.2018 - 08:30

Í gjáramorgunin morgun var indiski sendimaðurin í Keypmannahavn, Ajit Gupte verið á vitjan í Vinnuhúsinum.

Sendimaðurin kom á vitjan til Føroya sunnudagin og skal á ferðini kunna seg um føroysk viðurskifti. Umframt at vitja Vinnuhúsið og fáa kunning um m.a. føroyska vinnu og føroyskan inn- og útflutning skal sendimaðurin vitja fyritøkur og almennar stovnar.

Føroyar innflyta nakað av vøru úr India, men enn er útflutningurin til India lítil ella eingin. Indiski búskaparvøksturin hevur seinastu árini ligið á 7,5% um árið og er sostatt sera skjótt vaksandi og tann fimt størsti í heiminum.

Indiski sendiharrin nýtti møguleikan at kunna um møguleikan hjá føroyskum fyritøkum at luttaka á Gujarat Global Summit 2019, sum er ein stór vinnuráðstevna, sum verður fyriskipað á hvørjum ári í januar. Sendimaðurin mælti føroyskum fyritøkum, sum hava áhuga í indiska marknaðinum um at leita sær til hesa vinnuráðstevnuna.